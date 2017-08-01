Дежурство на блокпостах за водку и сигареты. В Славянске поймали двух боевиков ДНР

В Славянске сотрудники полиции за день задержали двух участников террористической ДНР.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Донецкой области.

"Двое жителей Славянска 1995 и 1973 гг. рождения весной 2014 году добровольно вступили в ряды боевиков. Они "служили" в различных "подразделениях", но задача у них были одинаковые: задерживать и обыскивать граждан на блокпостах оккупантов и охранять захваченные административные здания", — сказано в сообщении.

44-летний житель Славянска был сторонником "крымского сценария" на Донбассе и в 2014 году присоединился к боевикам. Ему выдали огнестрельное оружие и определили на блокпост охранять так называемую баррикаду.

"Через некоторое время он понял, что "идейных" осталось мало, все только хотели разбогатеть незаконным путем: отжимали машины, грабили дома. Тогда он решил бросить "службу" и бежал в Россию", — отметили в полиции.

Второму боевику, которого задержали донецкие полицейские, 22 года. К ДНР он присоединился узнав, что на баррикадах всем желающим раздают сигареты и алкоголь, а взамен они должны дежурить на посту.

В отношении задержанных проводятся проверки по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований и участие в них) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это преступление — до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе заочно будут судить главаря банды "Спарта".