ДТП в Одесской области. В результате столкновения легковушек погибли три человека

В четверг, 3 августа, в Одесской области сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что около 11:00 на 89 км автодороги "Одесса-Рени" водитель автомобиля Smart не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109.

Отмечается, что оба водителя погибли на месте происшествия. Пассажира автомобиля ВАЗ-2109, 43-летнего жителя Саратского района, доставили в больницу, где он умер из-за полученных травм.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в авария на Волыни два подростка погибли на месте.