ДТП под Винницей. Mercedes на встречке протаранил Lanos, погибли четыре человека

В четверг, 3 августа, около 18.20 в Винницкой области на автотрассе "Житомир - Могилев-Подольский" произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что водитель Mercedes Benz Е-320, который ехал в направлении Житомира, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Daewoo Lanos.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров Daewoo Lanos. Все они жители Хмельницкого в возрасте от 24 до 29 лет.

38-летний водитель Mercedes Benz, житель Киева, доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет. Отобранные у него образцы крови направлены на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской областив в результате столкновения легковушек погибли три человека.

Фото: vn.npu.gov.ua.

Видео: Поліція Вінниччини.