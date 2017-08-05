-
ДТП на трассе Киев-Чоп @dtp.kiev.ua
-
На трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП @dtp.kiev.ua
-
На трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП @dtp.kiev.ua
-
На трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП @dtp.kiev.ua
-
На трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП @dtp.kiev.ua
-
На трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП @dtp.kiev.ua
-
На трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП @dtp.kiev.ua
-
На трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП @dtp.kiev.ua
-
На трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП @dtp.kiev.ua
На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП из-за упавшего на проезжую часть дерева.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Погиб мужчина. Двоих пострадавших увезли на скорой. На месте осталась жена погибшего мужчины, она чудом отделалась царапинами, находилась в шоковом состоянии... Причиной аварии, по предварительным данным, стало внезапно упавшее на дорогу дерево", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что под Винницей Mercedes на встречке протаранил Lanos, погибли четыре человека.
Фото: @dtp.kiev.ua.