Стрельба под Николаевом. Неизвестные с травматами и ножами напали на авто, есть раненые

Вследствие нападения пассажир автомобиля и водитель получили травмы неизвестной степени тяжести.
В районе загородного комплекса "Балдино" водитель заметил, что два неизвестных парня вышли на трассу, перекрыли дорогу и пытались броситься под машину, сообщает 0512.
Автомобиль остановился, водитель вышел и сделал замечание, по его словам, пьяным и неадекватным парням. В это время один из них достал нож и нанес несколько ударов водителю.
На помощь пострадавшему выбежал пассажир автомобиля. Второй парень при этом достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в пассажира, а потом и в водителя.
После этого нападавшие убежали в сторону Одессы через поле. Им удалось скрыться до приезда полиции.
Вследствие нападения пассажир автомобиля и водитель получили травмы неизвестной степени тяжести. Их "скорая" доставила в БСМП.
Напомним, вЖитомирской области в городе Коростень между группой мужчин возник конфликт, который перерос в стрельбу. В результате чего один человек пострадал.
фото; видео: 0512