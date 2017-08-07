Подробности аварии под Киевом, число жертв возросло до 7 человек

Число жертв дорожно-транспортного происшествия под Киевом на Бориспольской окружной возросло до семи человек.

Об этом сказал спикер Нацполиции в Киевской обл. Николай Жукович в эфире "112 Украина".

"Девочка была доставлена в больницу, но по состоянию на утро она уже умерла", — сказал он.

Также он добавил, что в "Жигулях" ехали лица ромской национальности. Этот автомобиль нарушил правила дорожного движения, пошел на обгон фуры и выехал на встречную полосу.

Напомним, под Киевом на Бориспольской окружной произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек. ДТП произошло вблизи одной из АЗС: столкнулись ВАЗ и Opel.

Видео: dtp.kiev.ua