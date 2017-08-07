Разбои на 3 миллиона. В Одессе накрыли банду, грабившую клиентов обменников

В Одессе сотрудники отдела криминальной полиции и следователи Приморского отдела полиции совместно с работниками КОРД ГУ НП в области разоблачили и задержали преступную группу, возглавляемую адвокатом.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

"Судом по ходатайству прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — проинформировали в прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что в ноябре 2016 года адвокат, который оказывал юридические услуги в Одессе, решил создать банду, в состав которой вошли трое мужчин.

В течение года группировка, вооруженная огнестрельным оружием, орудовала на территории Одессы, совершая разбойные нападения на жителей города.

"Нападающие "специализировались" на клиентах пунктов обмена валют, где и выжидали своих потенциальных жертв. Общий размер ущерба, причиненного разбоями и мошенничеством, составляет почти 3 миллиона гривен", — уточнили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Приморский отдел полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине накрыли опасную банду.