В Стаханове боевики "тренировались" стрелять — разбиты дома, ранен мирный житель

Преступные действия российских оккупационных войск на Донбассе вызывают постоянный рост количества неоправданных материальных и человеческих потерь, в т.ч. среди рядового местного населения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, по решению командования 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го "армейского корпуса" ЛНР проводились занятия по практическим стрельбам на необорудованном участке местности у Кадиевки (быв. Стаханов). В результате нарушений правил организации стрельб были обстреляны несколько частных домов и получило пулевое ранение гражданское лицо.

При этом обращения населения в так называемые "правоохранительные органы" ЛНР остались без внимания, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, ранее в Алчевске пьяные боевики устроили "ралли" на армейских авто.