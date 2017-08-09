В Финляндии исчезли 37 украинцев, приехавших собирать ягоды — СМИ

В финском городе Тууповаара пропали 37 граждан Украины и три — Эстонии, которые приехали в страну собирать ягоды, полиция их не ищет, поскольку не видит мотива преступления.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Yle.

Агентство уточнило, что 30 июля секретарю охотничьего общества населенного пункта Суло Сухонену поступил звонок с просьбой о размещении приехавших людей, им предоставили охотничий дом и питание.

Известно, что первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент. Спустя несколько дней Сухонен обратился в правоохранительные органы с целью узнать, что делать с приехавшими дальше.

Позже, 8 августа, к дому, в котором были размещены иностранцы, прибыли сотрудники полиции и сам Сухонен, однако внутри постройки они никого не обнаружили. В разговоре с изданием он сказал, что видел неподалеку от дома следы транспортного средства, предположительно, автобуса.

Секретарь предпринял попытку выяснить, на кого должны были работать люди, однако никто из бизнесменов, занимающихся ягодами, ничего не знал об этой группе. Местная полиция же отказалась пуститься на поиски пропавших, поскольку не видит мотива преступления.

Между тем издание Karjalainen сообщает, что организатором тура в Финляндию был бизнесмен из России, а прибытие группы в эту местность 30 июля выглядит странным, поскольку ягоды в Тууповааре созревают, как правило, двумя неделями позже.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии семь украинцев из Одессы попали в чрезвычайную ситуацию, трое из них получили травмы. Узнать больше о происшествии можно здесь.

Фото: yle.fi