Смертельная месть. В Ивано-Франковске умер расстрелянный в авто бизнесмен

В Ивано-Франковске 9 августа умер предприниматель Игорь Гербин, авто которого в центре города расстрелял задержанный в настоящее время Михаил Дерещук.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала дочь погибшего, сообщает УНИАН.

По информации местных интернет-изданий, Гербин умер в больнице, он не смог перенести травм, полученных во время стрельбы. Пострадавший перенес несколько операций, однако спасти его жизнь не смогли.

Напомним, 31 июля, в центре Ивано-Франковска неизвестный злоумышленник из хулиганских побуждений стрелял в 54-летнего предпринимателя, который находился в автомобиле Audi A6. Нападавший с места преступления скрылся. В тот же день вечером стрелка задержали. В ходе расследования установлено, что злоумышленник совершил из пистолета Макарова шесть выстрелов. Поводом для совершения противоправных действий стала месть.

Прокуратура квалифицировала стрельбу как покушение на убийство. Разыскиваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство. Суд Ивано-Франковска взял задержанного стрелка Михаила Дерещука под стражу на 60 суток.