ДТП на Черкасчине: три человека погибли, еще четыре — травмированы

В Черкасской области возле села Бузовка Жашковского района в результате столкновения двух авто три человека погибли, еще четверо — получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, авария произошла на 157 км автодороги Киев-Одесса.

"По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Lada Priora, житель Жашковского района, совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Vito, под управлением 39-летнего киевлянина. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель автомобиля Lada Priora и два пассажира автомобиля Mercedes Vito", — отметили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначен ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 13 августа, под Мариуполем Донецкой области произошла авария с участием восьми автомобилей, пострадали три человека.