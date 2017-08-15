Махинации с землей и растрата средств. Вскрыты коррупционные схемы в АПК на миллиарды гривен

Сумма ущерба от коррупционных схем, раскрытых детективами Национального бюро расследований в агропромышленном комплексе, превышает 2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, отмечается, что благодаря расследованиям детективов Бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в сфере АПК ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" возмещено около 70 млн грн.

"Коррупция в отрасли АПК — это преимущественно махинации с землей и растрата средств и имущества государственных предприятий. Сейчас НАБУ расследует незаконные сделки в отношении почти 8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, владельцем которых является государство", — говорится в сообщении.

Схема, к которой прибегают коррупционеры, заключается в растрате средств и имущества предприятий с участием компаний-посредников, которым продукция сбывается по сниженным ценам, а они, в свою очередь, перепродают ее по рыночным. В результате доходы оседают на счетах посредников, которые иногда являются подконтрольными руководителям госпредприятий.

"Так, например, был причинен ущерб ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация". По данным фактам детективы Национального бюро расследовали не менее пяти уголовных производств. Два дела уже переданы в суд", — отметили в НАБУ.

"Примером масштабной коррупции могут быть незаконные действия президиума Национальной академии аграрных наук. В 2008-2016 годах она инициировала принятие ряда решений, согласно которым 200 га государственных земель перешли в частную собственность. Таким образом, по версии следствия, президиум НААН формально "удовлетворял конституционные права граждан", а на самом деле совершил преступление, которым причинил государству около 1 млрд грн ущерба", — добавили в НАБУ.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал три сектора современной коррупции в Украине.

Фото: nabu.gov.ua.