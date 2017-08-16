В Одессе произошла стрельба, ранен мужчина

В среду днем, 16 августа, в Одессе между двумя мужчинами возник спор, позже один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, ранив его.

Об этом говорится на странице патрульной полиции города в Facebook.

По ее данным, инцидент случился около 13:00 на ул. Инглези, правоохранители задержали стрелка.

В результате происшествия 43-летний мужчина получил ранение руки. Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, сразу вызвали полицию.

Патрульные оперативно прибыли по адресу вызова и усмирили дебоширов. Сотрудники экстренной службы оказали пострадавшему медпомощь и доставили его в больницу на обследование.

"31-летний правонарушитель добровольно отдал пистолет травматического действия и предъявил разрешение на него", — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве на территории жилого массива Троещина возник конфликт между народным депутатом Сергеем Мельничуком и гражданами, произошла стрельба. Узнать больше о случившемся можно здесь.