На Запорожье СБУ задержала "крота" минобороны ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожской области информатора "информслужбы политотдела министерства обороны" ДНР.

Как сообщил пресс-центр СБ Украины, жительница Мелитополя, которая "позиционировала себя известным региональным блогером, систематически за материальное вознаграждение собирала и передавала террористам информацию о перемещении, местах дислокации, вооружении и численности Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции".

Собранную информацию женщина передавала по мобильной связи и через Интернет, а также докладывала куратору об общественно-политической ситуации в Мелитополе и районе.

"По заданию кураторов ДНР злоумышленница также публиковала в различных информационно-политических пабликах антиукраинские материалы с призывами к изменению границ территории Украины, насильственному изменению конституционного строя и другие тенденциозные тексты для увеличения социальной напряженности в обществе и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе", — говорится в сообщении.

Также в СБУ отмечают, что во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику, средства связи, фото- и видеотехнику с доказательствами передачи информации террористической организации ДНР.

"Открыто уголовное производство по ст. ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что в Херсоне сотрудница СБУ "сливала" данные ФСБ.

фото: mffjiv.rlp.de, ssu.gov.ua