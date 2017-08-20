В Донецке под носом у "мотострелков" ДНР взорвался грузовик с оружием и боеприпасами

В захваченном Донецке в районе размещения тылового подразделения "11 отдельного мотострелкового полка" самопровозглашенной ДНР вследствие самовозгорания взорвался грузовой автомобиль, в котором на время работы комиссии Южного военного округа вооруженных сил РФ по указанию командира было спрятано оружие и боеприпасы.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на подконтрольной террористам части востока Украины продолжается проверка "служебной деятельности подразделений в соединениях и частях" противника, в частности, ревизия служб ракетно-артиллерийского вооружения.

"Наряду с этим, отдельные командиры частей (подразделений) пытаются скрыть неучтенное оружие и боеприпасы. В частности, в районе размещения тылового подразделения", — отметили в министерстве.

"В частности, в районе размещения тылового подразделения "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк)… вследствие самовозгорания взорвался грузовой автомобиль, в котором на время работы комиссии по указанию командира полка скрывались оружие и боеприпасы", — добавили в разведке.

По ее данным, во избежание ответственности командованию террористической ДНР "осуществлен доклад о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата".

Ранее координатор конструкторских групп украинских беспилотников Alex N Alex Noyt сообщил, что 16 августа в подконтрольном террористам Донецке прогремел мощный взрыв на казенном заводе химических изделий, была уничтожена перевалочная база и база хранения боеприпасов.