ДТП на Житомирщине. В результате столкновения фуры и легковушки есть погибшие и пострадавшие

В Житомирской области произошло ДТП, в результате которой два человека погибли, а один человек получил травмы.

Авария произошла 22 августа на 151 км автотрассы Киев — Ковель, сообщает пресс-служба ГосЧС в Житомирской области.

В результате столкновения автомобилей Hyundai Elantra и DAF погибли водитель и пассажирка легковушки. Еще одна его пассажирка, которая сидела на переднем сидении, сквозь лобовое стекло вылетела на асфальт. Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

Водитель грузовика не пострадал.

Погибшая женщина находилась на заднем пассажирском сидении. Спасатели достали ее через заднюю дверь.

Мужчина оказался зажат конструкциями автомобиля. С помощью гидравлических ножниц спасатели разрезали стойки и, открыв водительскую дверь, изъяли погибшего.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине водитель "Лады" сбил велосипедиста.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua.