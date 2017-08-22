ДТП на Житомирщине. В результате столкновения фуры и легковушки есть погибшие и пострадавшие

В результате столкновения автомобилей Hyundai Elantra и DAF погибли водитель и пассажирка легковушки.
Авария произошла 22 августа на 151 км автотрассы Киев — Ковель, сообщает пресс-служба ГосЧС в Житомирской области.
В результате столкновения автомобилей Hyundai Elantra и DAF погибли водитель и пассажирка легковушки. Еще одна его пассажирка, которая сидела на переднем сидении, сквозь лобовое стекло вылетела на асфальт. Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.
Водитель грузовика не пострадал.
Погибшая женщина находилась на заднем пассажирском сидении. Спасатели достали ее через заднюю дверь.
Мужчина оказался зажат конструкциями автомобиля. С помощью гидравлических ножниц спасатели разрезали стойки и, открыв водительскую дверь, изъяли погибшего.
Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине водитель "Лады" сбил велосипедиста.
Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua.