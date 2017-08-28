В Черниговском СИЗО произошла драка, умер заключенный

В Черниговском следственном изоляторе между заключенными произошла драка, один из них получил телесные повреждение и вскоре умер.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Черниговщины.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами СИЗО.

"… установлено, что в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков учреждения стало возможным возникновение конфликтной ситуации между заключенными и драка", — отмечается в сообщении.

По данным УНИАН, конфликт возник в конце прошлой недели (21-27 августа — Ред.) во время прогулки: находящийся под стражей, 1998 года рождения, нанес многочисленные удары руками и ногами по голове мужчине, 1966 года рождения.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), также с целью оценки полноты исполнения служебных обязанностей персоналом СИЗО прокурором инициировано дело с предварительной квалификацией преступления по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Напомним, 17 августа стало известно, что в Одессе на территории следственного изолятора арестованный убил и расчленил сотрудницу учреждения, его задержали, орудие убийства было найдено.