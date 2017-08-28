В Славянске армейский "Урал" протаранил маршрутку, есть пострадавшие

В понедельник, 28 августа, в Славянске Донецкой области на улице Свободы произошло ДТП с участием автобуса № 14А, курсирующего по маршруту Автостанция — улицы Ставропольская, и военного грузовика марки "Урал".

Об этом сообщает местное издание "Деловой Славянск".

Известно, что в результате аварии есть потерпевшие, которые госпитализированы каретой скорой помощи, однако количество их не уточняют.

На месте аварии работает патрульная служба Славянска и Краматорска. Подробности происшествия выясняют.

Позже в пресс-службе штаба АТО в Facebook сообщили о том, что погибших среди военных и гражданских не было, однако в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси.

Отмечается, что руководством антитеррористической операции назначено расследование по факту ДТП, по результатам которого будут принять дисциплинарные меры.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева сын Шуфрича за рулем Bentley сбил человека.

Фото: slavdelo.dn.ua.