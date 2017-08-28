В Славянске армейский "Урал" протаранил маршрутку, есть пострадавшие

В результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси.
Об этом сообщает местное издание "Деловой Славянск".
Известно, что в результате аварии есть потерпевшие, которые госпитализированы каретой скорой помощи, однако количество их не уточняют.
На месте аварии работает патрульная служба Славянска и Краматорска. Подробности происшествия выясняют.
Позже в пресс-службе штаба АТО в Facebook сообщили о том, что погибших среди военных и гражданских не было, однако в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси.
Отмечается, что руководством антитеррористической операции назначено расследование по факту ДТП, по результатам которого будут принять дисциплинарные меры.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева сын Шуфрича за рулем Bentley сбил человека.
Фото: slavdelo.dn.ua.