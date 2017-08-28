Десятки гранат, тысячи патронов и тротил. Под Волновахой нашли мощный тайник диверсантов ДНР

В поселке Гранитное Волновахского района Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным ведомства, тайник был оборудован в разрушенной части действующей поселковой больницы.

Оперативники спецслужбы обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с двадцатью килограммами тротила, почти 7 тыс. патронов калибром 7,62, сорок гранат ВОГ и одну противотанковую гранату.

По информации СБ Украины тайник предназначался для диверсионной группы одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее под Покровском нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой.

Фото: СБУ.