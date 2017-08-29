Самозваный "замминистра обороны" ДНР устроил ДТП, раздавлен боевик

Во время празднования Дня шахтера на временно оккупированных территориях Донбасса отмечен рост количества случаев преступных действий российских военнослужащих в отношении местного населения, грубых нарушений воинской дисциплины, которые привели к потерям личного состава.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, самозваный "заместитель министра обороны ДНР по материально-техническому обеспечению" устроил инспекционную поездку по соединениям и частям 1-го "армейского корпуса" ДНР.

Следствием указанной "инспекции" стало совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был раздавлен военнослужащий одного из подразделений 1 АК, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что под Новоазовском пьяные "морпехи" устроили ДТП, есть пострадавшие.