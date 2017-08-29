На Прикарпатье нашли обломки воздушного судна и погибшего мужчину

Во вторник, 29 августа, в 14:40 вблизи села Яблуница Ивано-Франковской области спасатели обнаружили в труднодоступном месте обломки воздушного судна и тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сейчас устанавливается личность мужчины и марка судна. По предварительным данным, это может быть тело 53-летнего львовянина, которого разыскивали со вчерашнего дня.

Об исчезновении мужа сообщила его жена 28 августа, по словам женщины, она последний раз общалась с ним вечером 24 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине разбился планер, два человека погибли.

Фото: dsns.gov.ua.