В Ровно на взятке погорел декан университета: вымогал деньги у родителей абитуриентов

В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке декана одного из высших учебных заведений.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник, который также является председателем отборочной комиссии, требовал от родителей двух абитуриентов тысячу четыреста долларов США. В такую сумму злоумышленник оценил содействие в устройстве детей на дневную форму обучения.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали декана в центре Ровно во время получения всей суммы взятки. Председателю комиссии сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре на взятке попался следовать Нацполиции.

Фото: СБУ.