В Харькове у завода две группы людей устроили разборки со стрельбой, есть раненый

В четверг вечером, 31 августа, в Харькове возле одного из заводов произошел конфликт со стрельбой между двумя группами людей, ранен один мужчина, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что правоохранителям о разборках стало известно в 20:40.

"Предварительно установлено, что у завода произошел конфликт между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек", — отмечается в сообщении.

По словам замначальника следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрея Шарнина, во время конфликта было применено травматическое и огнестрельное оружие.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Инцидент зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в поселке Буды Харьковской области группа молодчиков до смерти забила местного жителя, их уже задержали правоохранители. Узнать больше о случившемся можно здесь.