На Виннитчине погорел на взятке подполковник полиции

В Винницкой области правоохранители при получении части взятки задержали временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции (является подполковником).

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник требовал 30 тыс. гривен от местного предпринимателя.

"За эти деньги… обещал не регистрировать уголовное производство из-за обнаруженных нарушений правил охраны или использования недр", — отметили в СБУ.

Копа задержали сотрудники спецслужбы возле здания отделения полиции при получении последнего "транша" взятки в размере 10 тыс. гривен. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в Печерском районе Киева землеустроителя одного из сельских советов Васильковского района Киевщины поймали на крупной взятке. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua