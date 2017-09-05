Поножовщина в Одессе. Иностранец смертельно ранил коллегу

В Одессе на территории одного из санаториев дворник-иностранец ударил ножом своего коллегу — санитара — и скрылся с места преступления, пострадавший умер в больнице.

Об этом говорится на странице полиции Одесской области в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника уже задержали, он признался в содеянном.

Полицейские выяснили, что дворник смертельно ранил мужчину из-за давнего конфликта.

"Иностранец объяснил, что во время ссоры он выхватил нож и ударил им коллегу, а затем покинул место происшествия", — отмечается в сообщении. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, 30 августа рано утром в села Орловка Одесской области парень зарезал бывшего одноклассника при свидетелях и прямо перед камерой наблюдения. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/gunp.odessa, видео: Поліція Одещини