Задержан начальник из ГФС, требовал миллион за помощь с возмещением налога

В среду, 6 сентября, правоохранители при получении части взятки задержали начальника объединенной государственной налоговой инспекции Госфискальной службы в Черновицкой области.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник требовал миллион гривен от представителя юридического лица за решение вопросов, связанных с возмещением НДС.

Налоговика обезвредили во время получения второй части взятки в сумме 100 тыс. гривен, всего он получил 200 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Чиновнику готовят сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение взятки должностным лицом) Уголовного кодекса.

Ранее во Львовской области разоблачила во взяточничестве женщину-старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы региона.

Фото: gp.gov.ua