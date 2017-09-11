Был никому не нужен. В Антраците покончил с собой бывший боевик из банды "Лешого"

В воскресенье, 10 сентября, в оккупированном боевиками ЛНР и российскими военными Антраците на Луганщине покончил с собой бывший террорист, ранее служивший в 16-м "батальоне территориальной обороны "Леший" "армии" ЛНР.

Самоубийцей оказался 51-летний Андрей Логутов, о чем со ссылкой на соцсети сообщает блогер @666_mancer. Как говорится в местном паблике, "ополченец" был выброшен на обочину жизни и отвернут обществом, которое он защищал.

Любопытно, что осмотре места происшествия "полицаями" у него дома, были обнаружены автомат АК-74, 600 патронов и два автоматных рожка, пять гранат РГД и Ф-5 и шесть запалов, оставшихся у него после участия в ополчении.

Логутов почти четыре года как был разведен, в последнее время он был немного не в себе, жаловался соседям, что никому не нужен.

Месяцем ранее "Главред" сообщал, что командиры довели "морпеха" ДНР до самоубийства угрозой невыплаты "зарплаты".

Фото: Facebook Андрея Логутова