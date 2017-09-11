В Одессе неизвестный сильно ударил по голове активистку

В понедельник вечером, 11 сентября, в центре Одессы неизвестный злоумышленник сильно ударил по голове активистку, зампредседателя городской организации партии "Народный Рух Украины" Алину Радченко (известна как Подолянка).

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В то же время агентство уточнило, что инцидент случился в районе Канатной улицы, нападавший сбежал, у пострадавшей разбита голова, ее доставили в больницу.

"… неизвестный подбежал сзади к Радченко и нанес ей сильный удар по голове", — отмечается в сообщении. На месте происшествия случайно оказался правоохранитель, он пытался задержать злоумышленника, но тот вырвался и скрылся с места происшествия.

По словам советника начальника регионального главка полиции Руслана Форостяка, уже начато производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. "Со слов свидетеля, злоумышленник заявил, что потерпевшая "заслужила", — добавило агентство.

Ранее в Одессе активисты устроили митинг против стройки, которая ведется вплотную к "дому-стене" (Воронцовский переулок, 4, трехэтажное жилое строение 19 века), пытались снести здание возле уникальной постройки, были стычки, пострадали люди.

Фото: 048.ua