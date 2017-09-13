Под Донецком боевики-мародеры грабят брошенные дома и застрелили гражданского

Продолжает расти количество преступлений и правонарушений, совершенных боевиками из соединений и частей 1-го (Донецк), 2-го (Луганск) "армейских корпусов".

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, группа военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) ограбила и вывезла мебель из покинутых частных домов в поселке Яковлевка Ясиноватского района. В другом случае военнослужащие этого полка из стрелкового оружия убили гражданского.

Командование полка принимает меры по давлению на недовольное местное население с целью недопущения распространения информации об убийстве и мародерах, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что Россия ужесточила контроль за жителями Донбасса: мародерам, уголовникам и "силовикам" въезд запрещен.