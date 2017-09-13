Партизаны не нужны. В Горловке боевики сожгли склад, чтобы пустить налево оружие и боеприпасы

В оккупированной боевиками ДНР и российскими военными Горловке Донецкой области террористы идут на любые ухищрения с целью наживы, даже на поджог военного склада.

О них Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 6 сентября вследствие небрежного выполнения служебных обязанностей личным составом караула 3-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК совершен поджог склада с оружием и боеприпасами в Горловке.

Возникшим пожаром склад был полностью уничтожен, что позволит незаконно списать оружие и боеприпасы с целью продажи для собственного обогащения российскими должностными лицами, добавили в ГУР МОУ.

Месяцем ранее "Главред" сообщал о блестящей операции в Донецке, в результате которой был взорван огромный склад оружия боевиков.