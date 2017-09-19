СБУ перекрыла транзит трафика на оккупированные Донбасс и Крым

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность ряда телекоммуникационных провайдеров, которые осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей, Крыма и в Приднестровье.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители и менеджмент провайдеров, осознавая общественную опасность и откровенный антигосударственный характер своих действий, обеспечивали транзит трафика на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Учитывая тот факт, что российские спецслужбы активно используют Интернет для проведения специальных информационных операций против Украины, в том числе с использованием своих "марионеток" на временно оккупированных территориях, такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины, отметили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность национальных провайдеров, которые осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на неподконтрольные Украине территории, чем фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб и контролируемых ими террористических организаций ДНР и ЛНР.

Технологически транзит трафика осуществлялся через подключение каналов связи из РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его к донецкому провайдеру, который обслуживал откровенно антиукраинские информационные веб-ресурсы — "главы" и "совета министров" псевдообразований ДНР/ЛНР.

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях провайдеров в Киеве и области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли конечное компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее журналист рассказал о задержании полевого командира ЛНР: дает ценные показания СБУ.

Фото: СБУ.