В Кропивницком погорела на взятке "шишка" из ГФС

В одном из развлекательных заведений на выезде из Кропивницкого правоохранители во время получения взятки задержали заместителя начальника ГУ Государственной фискальной службы в Кировоградской области и начальницу одного из управлений госслужбы.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что чиновницы требовали и получили от местного бизнесмена 80 тыс. гривен.

"За эту сумму… обещали не отражать в акте налоговой проверки найденные нарушения законодательства и не начислять штрафные санкции", — отметили в спецслужбе.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении злоумышленницам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сотрудники СБУ на взятке в 70 тыс. долларов задержали замглавы одного из департаментов ПАО "Укрзалізниця" — Вахтанга Джакели. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua