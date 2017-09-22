Тройное ДТП в Сумах: есть пострадавшие, опубликованы фото

В Сумах на перекрестке не разминулись "Газель" и две пассажирские маршрутки.

В результате аварии — три разбитых микроавтобуса и пять пострадавших из-за невнимательности одного из водителей, пишет ТСН.

По предварительным данным, водитель междугороднего автобуса говорил по телефону и ругался с пассажирами.

Он прозевал сигнал поворота "Газели", ехавшей впереди, и врезался в нее. "Газель" отбросило на встречную полосу, где в нее врезалась еще одна маршрутка. Травмированных отправили по больницам.

Напомним, 21 сентября, в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала автопоезд раздавил женщину, пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

фото: sumypost.com/sumynews; 0542.ua