Тройное ДТП на Харьковщине: 23 пострадавших, из них 10 детей, опубликованы фото с места аварии

На Харьковщине в городе Изюм произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух автомобилей, в результате которого пострадали 23 человека, в том числе дети.

Как сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области, инцидент произошел на мосту 25 сентября в 17:40.

По предварительной информации, в ДТП столкнулись три автомобиля — автобус "Эталон", "ВАЗ-2121" и "МАН". Автобус врезался в столб.

В результате пострадали 23 человека, среди них — 10 детей. Один мужчина и женщина получили открытые переломы.

По свидетельству очевидцев, на въезде на мост в направлении Харькова фура пыталась объехать маршрутку, из-за чего общественный транспорт "повело" и маршрутка врезалась в опору моста через Северский Донец, сообщает ТСН.

Фура по инерции проехала еще метров 50 и также въехала в борт моста. Также пострадала "Нива", которая, очевидно, ехала за маршруткой и въехала сзади.

Очевидцы говорят, в общественном транспорте находились около 20 пассажиров, маршрутка вдребезги разбита. Погибших в происшествии нет. Госпитализированы все трое водителей и несколько пассажиров, их количество не уточняется. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, 15 сентября, в Харькове на проспекте Гагарина автомобиль Mercedes Benz на большой скорости влетел в электроопору. В результате происшествия, трое граждан Иордании, находившиеся в салоне авто, моментально скончались.

фото: tsn.ua; ura-inform.com