Погибли на месте. На Луганщине на неизвестном взрывном устройстве подорвались два пограничника

В Луганской области двое пограничников погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на участке отдела пограничной службы "Станично-Луганское".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня, около 17 часов, на участке отдела "Станично-Луганское" на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих состава пограничного наряда. Оба охранника границы погибли на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия вызвана карета скорой помощи, также прибыл начальник пограничного отряда. В региональном управлении и управлении отряда создана ситуационная группа.

"Государственная пограничная служба Украины выражает соболезнования семьям погибших пограничников. С целью объективного изучения всех обстоятельств этого трагического события ведомство информирует Военную прокуратуру, Национальную полицию, а также представителей международных миссий, работающих в зоне проведения антитеррористической операции", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье во время учений погиб человек.