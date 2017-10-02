"Точный выстрел". На Светлодарской дуге снайпер АТО ликвидировал боевика "Чистяковской бригады" ДНР

На Светлодарской дуге снайпер сил АТО ликвидировал боевика из "Чистяковской бригады" "народной милиции" ДНР.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эту же информацию подтвердил российский террорист Игорь Гиркин на своей странице в Twitter.

Мысягин уточнил, что ликвидированным оказался Сергей Серик, который был членом "Чистяковской бригады" "народной милиции" ДНР.

Вместе с тем, ранее волонтер описал ситуацию с ликвидацией Серика силами АТО.

"Две пары зорких глаз долго наблюдали за одной передовой позицией противника.

Обдроченцы курили, крутились возле опорника, выходили-заходили, а "глаза" издалека все это время наблюдали и ждали подходящего момента, когда фигура, на которой больше всего было сконцентрировано их внимание, даст им возможность сделать всего одно, но успешное нажатия курка.

И это момент наступил.

Фигура обдроченца на несколько секунд замерла и этого было достаточно. Точный выстрел, фигура упала и на позиции обдроченцев началась паника.

Наблюдатель.

— Противник поджег траву, из-за дыма плохо видно. Дым рассеивается и видно как за ноги по земле тянут тело. К позиции подъехал "УРАЛ". Эх, с ПТУРа бы сейчас)

— Нельзя. Перемирие. Наблюдаем.

— В "УРАЛе" открыли борт и закинули тело. Машина быстро поехала в глубь территории.

Дело сделано.

Ответ на провокации ДРГ, снайперов, пулеметную и автоматическую "стрелкатню" — передан", — рассказал Мысягин.

Напомним, ранее волонтер рассказал, как силы АТО на Светлодарской дуге неумолимо приближаются к Дебальцево.