ДТП в Хмельницкой области: Chevrolet на встречке протаранил Toyota, есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 1 октября в Хмельницкой области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в которой три человека погибли и еще трое травмированы.

Среди травмированных — водители обоих транспортных средств, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительным данным, 30-летний водитель "Шевроле Авео", совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Тойотой Супра" под управлением 39-летнего жителя Дунаевецкого района.

"В результате аварии двое пассажиров "Шевроле", женщина 1964 г.р. и юноша 2000 г.р., а также один пассажир "Тойоты", мужчина 1986 г.р., погибли на месте происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", — говорится в сообщении.

Сейчас водитель, которого подозревают в совершении ДТП, уже задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится под стражей в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гостомельском шоссе столкнулись две иномарки, есть погибшие.

Фото: npu.gov.ua.