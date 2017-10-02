Стрельба в кафе Кривого Рога, ранены два человека, опубликованы фото

В Кривом Роге Днепропетровской области произошла стрельба в кафе, есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Чрезвычайное происшествие произошло на территории Терновского района города Кривой Рог в ночь с 29 на 30 сентября 2017 года. В результате стрельбы ранения получили два человека", — говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, на место происшествия направилась следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в этот вечер злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У него возник конфликт с другими посетителями кафе. Как следствие, мужчина вытащил из кармана брюк охранно-стартовый пистолет "Сталкер" и совершил в сторону граждан несколько выстрелов.

В результате стрельбы двое мужчин с травматическими ранениями тела оказались в городской больнице. Отмечается, что стрелком оказался 30-летний неработающий житель Софиевского района. Его вина подтверждается личным признанием, показаниями свидетелей и удаленным орудием преступления. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Так, в его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит лишение свободы сроком 3—7 лет.

Напомним, в Киеве мужчина устроил стрельбу и поджег балкон.