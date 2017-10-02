Кровавая Бахмутка: силы АТО уничтожили 6 и ранили 15 оккупантов

В течение прошлой недели (с 25 сентября по 1 октября) на Донбассе было уничтожено 6 оккупантов, еще 15 получили ранения.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

"Подтвержденные потери противника за неделю составляют: 6 погибших, 15 раненых оккупантов, одна установка ЗУ-23-2 и одна боевая машина пехоты. Львиная доля этих вражеских потерь приходится на район Бахмутской трассы, где занимает позиции так называемый 6-й полк противника", — сообщил он.

Напомним, неделей ранее (18-24 сентября) подтвержденные потери оккупантов составили: 11 погибших, 19 раненых и один сбитый беспилотный летательный аппарат типа "Орлан". Львиная доля потерь пришлась на Мариупольское направление.