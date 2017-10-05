Военный эксперт назвал новые потери боевиков ЛДНР

В период с 26 сентября по 2 октября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 7 человек.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в 1-м "армейском корпусе" ДНР потери понесли: 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты (Новоазовск) — 2 боевика; 5-я отдельная мотострелковая бригада (Макеевка) — 1 боевик, 11-й отдельный мотострелковый полк (Макеевка) — 2 боевика.

Во 2-м "армейском корпусе" ЛНР потери понесли: 6-й отдельный мотострелковый полк (Кадиевка) — 1 боевик; 7-я отдельная мотострелковая бригада (Брянка) — 1 боевик, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, по данным Министерства обороны, с 25 сентября по 1 октября были уничтожены 6 оккупантов, еще 15 получили ранения. При этом львиная доля потерь пришлась на район Бахмутской трассы, где занимает позиции 6-й полк противника.