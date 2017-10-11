ДТП в Кривом Роге: маршрутка влетела в электроопору и перевернулась, есть жертва

В среду, 11 октября, в Долгинцевском районе Кривого Рога Днепропетровской области маршрутное такси врезалось в электроопору и перевернулось, пострадали пять человек, позже один из пострадавших умер в больнице.

Об этом пишет 1kr.ua, ссылаясь на данные правоохранителей и корреспондента.

Издание уточнило, что маршрутка ехала со стороны трамвайного кольца, расположенного на ул. Соборности, к ул. Кокчетавской, авария случилась недалеко от моста.

"Машину неожиданно начало вести в сторону, может что-то сломалось", — сказал водитель транспортного средства, отвечая на вопрос копа о причине ДТП. На фотографиях перевернувшейся машины видно, что ее шины изношены.

Ранее стало известно, что в Днепре на ул. Космической грузовик на пешеходном переходе сбил трех человек, один погиб, два — попали в больницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: 1kr.ua, видео: Первый Криворожский