ДТП в Кривом Роге: маршрутка влетела в электроопору и перевернулась, есть жертва

Авария случилась сегодня в Долгинцевском районе города.
Об этом пишет 1kr.ua, ссылаясь на данные правоохранителей и корреспондента.
Издание уточнило, что маршрутка ехала со стороны трамвайного кольца, расположенного на ул. Соборности, к ул. Кокчетавской, авария случилась недалеко от моста.
"Машину неожиданно начало вести в сторону, может что-то сломалось", — сказал водитель транспортного средства, отвечая на вопрос копа о причине ДТП. На фотографиях перевернувшейся машины видно, что ее шины изношены.
Ранее стало известно, что в Днепре на ул. Космической грузовик на пешеходном переходе сбил трех человек, один погиб, два — попали в больницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: 1kr.ua, видео: Первый Криворожский