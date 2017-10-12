ДТП на Львовщине. Легковушка врезалась в грузовик: погибли двое, есть пострадавшие

В среду вечером, 11 октября, во Львовской области в результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что в 20:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на автодороге "Самбор-Дрогобыч" вблизи села Раливка Самборского района водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes 714.

В результате ДТП погиб водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Passat. Еще двое пассажиров травмированы. Их с травмами разной степени тяжести доставили в Самборскую центральную районную больницу.

Спасатели 12-й пожарно-спасательной части г.Самбор провели работы по деблокированию погибшего водителя и травмированного пассажира с покореженного авто.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Бориспольской трассе под колесами грузовика погибла женщина.