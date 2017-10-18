Янтарная лихорадка. В Луцке накрыли подпольные цехи и изъяли незаконно добытого камня на полмиллиона

На Волыни правоохранители изъяли незаконно добытого янтаря на полмиллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении управления защиты экономики в Волынской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечается, сегодня в Луцке полицейские пресекли деятельность подпольных цехов по обработке янтаря и изъяли почти 50 кг камня. Стоимость изъятого янтаря достигает почти 500 тысяч гривен.

Устанавливаются каналы поступления и сбыта янтаря.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке во время обыска "копатели" взяли в заложники полицейских.

Фото: vl.npu.gov.ua.