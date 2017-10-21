В Николаеве погиб морпех-контрактник из Кировоградщины

В Николаеве 20 октября, в результате огнестрельного ранения погиб 28-летний морпех-контрактник из Александрии Кировоградской области Сергей Кривоконь.

Он погиб утром от огнестрельного ранения в части в Николаеве. Детали уточняются, сообщает местный сайт "Моя Александрия".

Мужчина проживал в Александрии, работал учителем истории в школе. В марте 2015 года был призван в АТО по мобилизации. Проходил службу в Николаевской 36-й бригаде морской пехоты, участвовал в боевых действиях.

По окончании срока мобилизации остался в этой же части, заключив контракт. В августе 2016 года получил звание младшего лейтенанта. Сейчас часть находится на ротации в Николаеве.

Как передает "НикВести", в 36-й бригаде заявили, что Сергей Кривоконь совершил самоубийство. На данный момент ведется следствие.

Как удалось выяснить "Новостям-N" из собственных источников, Сергей Кривоконь сам попросил оружие у дежурного патруля части, отошел от коллег и выстрелил себе в сердце.

При себе у морпеха не было предсмертной записки, однако в части рассказали, что у мужчины были большие долги, что могло стать причиной суицида.