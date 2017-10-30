Психотропы отправляли контрабандой в ЕС. На Буковине накрыли банду накроторговцев

На Буковине пограничники совместно с полицией и Службой безопасности Украины пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая занималась изготовлением, сбытом и контрабандой психотропных и наркотических средств.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Так, правоохранители установили, что 9 местных жителей изготавливали амфетамин в одном из дачных домов на окраине Черновцов. Прекурсоры, химические реактивы и другие необходимые вещества они заказывали через почтовые отправления на подставное лицо.

Еженедельно злоумышленники в подпольной "лаборатории" изготавливали около 1 кг амфетамина. Часть изготовленного психотропа дельцы отправляли контрабандой в ЕС через частных перевозчиков.

Кроме того, сообщает Госпогранслужба, злоумышленники организовали канал поставки на территорию Украины запрещенного лекарственного средства, в состав которого входят наркотические вещества. Этот препарат вместе с другими наркотическими и психотропными веществами — марихуаной, амфетамином, экстази — дельцы реализовывали оптовым наркодилерам, которые сбывали "товар" наркозависимым жителям региона.

"Правоохранители одновременно провели задержание всех членов группировки. Во время обысков их жилья изъяли амфетамин, наркосодержащие таблетки, пакеты с каннабисом, прекурсоры, записные книжки с "черной бухгалтерией" и спецоборудование для изготовления наркотиков", — говорится в сообщении.

Кроме того, у дельцов обнаружен самозарядный гладкоствольный карабин без разрешительных документов, боевые патроны различного калибра и 600 граммов тротила.

Участникам организованной группировки объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине россиянина и белоруску поймали с героином на 7 миллионов.

Фото: dpsu.gov.ua.

Видео: Служба безпеки України.