СМИ рассказали о "страшном случае" на Волины: отец изнасиловал свою дочь

В ночь на понедельник, 30 октября, в селе Дачное Киверцовского района Волынской области отец изнасиловал 21-летнюю дочь.

Об этом пишет местное издание "Район.Ківерці", ссылаясь на собственные источники.

В то же время оно уточнило, что злоумышленник вступил с девушкой в половые сношения неестественным способом.

"… в одной из семей села Дачное… случился страшный случай. 21-летнюю девушку изнасиловал ее собственный отец", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который изнасиловал женщину, а затем жестоко убил ее и поджег свою квартиру. Узнать больше о преступлении можно здесь.