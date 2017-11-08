На передовой позиции боевиков "ДНР" подорвана граната, есть раненые — разведка

Во вторник, 7 ноября, на захваченной части Донбассе на передовой позиции одной из "мотострелковых бригад" самопровозглашенной "ДНР" была подорвана ручная граната, ранены семь боевиков.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.

По его словам, "в соединениях и частях незаконных вооруженных формирований сохраняется тенденция к росту небоевых потерь, связанных с грубым нарушением воинской дисциплины и неосторожным обращением с оружием".

"… 7 ноября на передовой позиции одной из "мотострелковых бригад" так называемого 1-го армейского корпуса (террористическая "ДНР" — Ред.) семь боевиков получили ранения в результате подрыва ручной гранаты", — заявил спикер.

Ранее Андрей Лысенко говорил, что в подконтрольной боевикам Макеевке Донецкой области пьяный сотрудник так называемого МВД террористической "ДНР" на авто устроил аварию, погибли два человека.