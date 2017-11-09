Задержание крымских татарок оккупантами на админгранице: допрашивали, двум стало плохо

На административной границе захваченного Россией Крыма с Херсонской областью при въезде на полуостров оккупанты задержали семь крымских татарок, среди них были жены политзаключенных.

Об этом говорится на странице в Facebook проекта "Крым SOS".

Журналист Антон Наумлюк у себя в соцсети написал, что задержанных допрашивали, двум стало плохо, позже всех отпустили.

"… девушек допрашивали по одной. Узнавали, кто их мужья и родственники, на какие средства живут родители, не собираются ли девушки уехать в ИГИЛ, зачем они ездили в Херсон и не встречались ли они там "с кем-то, кто мог нарушить закон", — отметил он.

По словам активиста, "во время опроса двум стало плохо, одна потеряла сознание". "Пограничники назвали это "театральным представлением", скорую помощь вызвали через сорок минут", — добавил Наумлюк.

Напомним, в октябре соучредитель, координатор "Крым SOS" Тамила Ташева сообщила, что в Крыму были задержаны минимум 15 человек, которые вышли на улицы с одиночными пикетами против произвола российских силовиков.