Попугал соседей: мужчина расстрелял людей на скамейке, есть жертвы

В воскресенье, 12 ноября, в Белгороде-Днестровском Одесской области во дворе жилого дома мужчина из гладкоствольного оружия расстрелял двух человек, которые сидели на скамейке, сообщает "Думская" со ссылкой на областную прокуратуру.

Один человек, которому картечь попала в голову, погиб на месте. Второго госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Белгород-Днестровского отдела полиции сообщили, что злоумышленник задержан, в отношении него открыто уголовное производство. Свой поступок объяснил тем, что убивать никого не намеревался, таким образом пытался запугать соседей.

По предварительной информации, мужчина ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.