Разборки в Ровно. Экс-военный бросил копам под ноги гранату

Во вторник вечером, 14 ноября, в Ровно в одном многоэтажных домов-общежитий были разборки между пьяным бывшим военнослужащий, который неоднократно выполнял задания в зоне АТО на Донбассе, и его сожительницей, мужчина бросил приехавшим правоохранителям под ноги гранату.

Об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнили, что правоохранители узнали о ссоре около 20:00, в результате взрыва злоумышленник получил незначительные осколочные ранения и был госпитализирован.

"Полицейские прибывают в дом и решают в целях собственной безопасности выйти на несколько этажей раньше места ссоры. Подходя к девятому этажу, там, где "бушевали эмоции", сотрудники полиции услышали шум, а затем на лестнице раздался взрыв гранаты", — отметил Аброськин.

"Разборки с сожительницей "гранатометчик" устроил с угрозой подрыва гранаты, которую при появлении сотрудников полиции бросил им под ноги на лестнице", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 ноября в Самарском районе Днепра пятеро полицейских получили ранения во время попытки задержания квартирных воров — злоумышленники оказали сопротивление, применив две гранаты и огнестрельное оружие.